FOTO | Cassie Lee è pronta a tornare sul ring

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 17 settembre 2023)Lee ha fatto parte della WWE per diversi anni, dove si esibiva con ilname Peyton Royce. Ha detenuto, insieme a Billie Kay, i WWE Women’s Tag Team Titles, le due si esibivano come IIconics. Una volta terminato il loro regno le due vennero licenziate dalla compagnia. Dopo il licenziamento, le due atlete sono passate ad Impact Wrestling, cambiando anche nome in IInspiration, e hanno vinto gli Impact Knockout Tag Team Titles. Terminata anche questa esperienza, Billie ehanno annunciato di essersi allontanate a tempo indeterminato dal wrestling professionistico. Ora, sembra cheLee siapersul. Si riparte dalle originiLee ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram rivelando che ...