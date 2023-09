FOTO – Arnautovic | abbraccio con Frattesi | la gioia post Inter-Milan

(Di domenica 17 settembre 2023) Nella sua prima stagione all’(2009-2010), Markoaveva assistito a due vittorie in altrettanti derby. Una tradizione che l’austriaco non ha perso, visto il risultato di ieri. Per il quale ha esultato pubblicando il suocon Davide. GRANDE– Anche Markosi unisce ai compagni di squadra: “o è nerazzurra“. Non potrebbe essere altrimenti, visto il 5-1 didi ieri che certifica il quinto derby (su cinque) vinto nell’anno solare 2023. L’austriaco, entrato nel finale del derby, ha pubblicato ladell’con Davidedopo il gol di quest’ultimo, ricevendo anche l’apprezzamento del centrocampista stesso. Altro ...

Arnautovic ha segnato due gol contro la Svezia con la maglia dell'Austria, sicuramente un'ottima notizia anche per Inzaghi all'Inter. A parlarne Andrea Paventi a Sky Sport 24 NUOVA ARMA - Paventi comm ...