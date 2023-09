Foti | “Sugli sbarchi l’Europa è latitante | vanno fermate le partenze La Schlein vive fuori dalla realtà”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 17 settembre 2023) «finora è stata, oggi deve diventare protagonista. Così come può esserlo l’intervento dell’Onu e degli Stati Uniti invocato dal ministro Tajani»: lo dice a chiare lettere, in un’intervista a Il Messaggero, Tommaso, capogruppo di FdI alla Camera.. «Se qualcuno si illude che il problema sia solo italiano si sbaglia: i migranti non si fermeranno nel nostro Paese. Questa situazione non fa l’interesse di nessuno, in Europa»: “Blocco bavale? Nessun dietrofront, serve una regia de” «Fermare leè la strada maestra per ridurre gli arrivi – afferma– Altrimenticontinuerà, come ha fatto finora, a occuparsi del problema secondario, ovvero la redistribuzione dei migranti. Viviamo una situazione ...