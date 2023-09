Formula 1 - Ferrari rompe il digiuno | Sainz vittorioso a Singapore

(Di domenica 17 settembre 2023) Lainterla striscia positiva di quattordici vittorie della Red Bull e lo fa per mano di Carlos. Il pilota spagnolo, partito dalla pole, ha condotto per l'intero arco della corsa e sul finale si è ritrovato a difendersi con il coltello tra i denti dalla rimonta delle Mercedes, trovando nella McLaren di Lando Norris un alleato. Proprio grazie a una visione strategica impeccabile, Carlos ha capito di dover prendersi un rischio per poter vincere: ha rallentato, così da dare DRS a Norris, in modo che l'inglese della McLaren potesse difendersi dalle due Mercedes dietro. E così è stato:ha tagliato per primo il traguardo vincendo il GP di, Norris secondo e terzo Hamilton, con Russell a muro nel corso dell'ultimo passaggio. Strategia perfetta. Due ore di gara quasi ...

