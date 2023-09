Formula 1 | capolavoro di Sainz a Singapore | la Ferrari ritorna al successo Rivivi la diretta

Leggi su notizie

domenica 17 settembre 2023 con noi il live del GP di. Laritrova ilcon Verstappen. Norris e Hamilton sul podio, Leclerc quarto. Il dominio di Max Verstappen viene interrotto dalla. Aweekend perfetto diche, dopo la pole, va a conquistare anche la vittoria con una gara sempre in testa davanti a Norris e Hamilton, che negli ultimi metri si è preso il podio sfruttando un errore di Russell, finito a muro. Ladel GP di – Notizie.com – © Lapresse Quarto posto per Leclerc, che ha avuto qualche problema di troppo in questo weekend. Verstappen riesce a rimontare fino alla quinta posizione.