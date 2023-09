Formazioni ufficiali Frosinone-Sassuolo | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 17 settembre 2023) Alle 15.00 andrà in scena la quarta giornata del campionato di Serie A contro il match traEcco ledi, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.(4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Baez.Allenatore: Di Francesco.(4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viña; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.Allenatore: Dionisi.

Alle 15.00 andrà in scena la quarta giornata del campionato di Serie A contro il match tra Frosinone e Sassuolo Ecco ledi Frosinone - Sassuolo, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Frosinone (4 - 3 - 3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Barrenechea, ...Ledi Frosinone - Sassuolo , match della quarta giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle ore 15:00 allo 'Stirpe'. Dopo aver battuto in casa l'Atalanta, i ciociari provano a ...Ledi Monza - Lecce , match valido per il quarto turno della Serie A 2023/2024. I brianzoli ospitano i salentini, che hanno iniziato alla grande il loro campionato raccogliendo 7 ...

Frosinone-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Tra poco le ragazze di Spugna scenderanno in campo per la prima gara di campionato contro le rossonere: Viens, Kumagai e Feiersinger partono dal 1' ...La sorpresa della scorsa stagione contro quella che sembra poter essere la sorpresa di quella attuale: all'U-Power Stadium si affrontano Monza e Lecce, divise da ben 4 punti in favore dei salentini ...