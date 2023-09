Forgione Svela il ‘Cortocircuito’ nel Napoli | La Sua Analisi Post-Genoa

Leggi su napolipiu

(Di domenica 17 settembre 2023) Angelo, noto scrittore, esamina la prestazione dele mette in discussione le scelte tattiche di Rudi Garcia. CALCIO. Angelo, scrittore e analista calcistico, ha condiviso la sua visione delattuale, una squadra che sembra aver perso la sua identità. In undettagliato sulla sua pagina social,ha esaminato diversi aspetti che mettono in luce le difficoltà delin questo inizio di stagione. Il Problema Tattico Secondo, ilsta attraversando un “cortocircuito tattico“. Rudi Garcia, l’attuale allenatore, è criticato per aver stravolto la “macchina quasi perfetta” costruita da Luciano Spalletti. Giocatori come Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen sembrano ...