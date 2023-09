Firenze | le ' streghe' in scena a teatro | luce su una violenza rimossa

(Di domenica 17 settembre 2023) Il 19 e 20 settembre alGoldoni in prima assoluta, "Witch is", progetto teatrale che riflette sulle donne ritenute "fuori dalla normalità"

Il 19 e 20 settembre al Teatro Goldoni in prima assoluta, "Witch is", progetto teatrale che riflette sulle donne ritenute "fuori dalla normalità"... da Villa Foscari a Venezia a Villa dellein Lombardia. Questo libro funge da guida alle ... Dai mondi invisibili svela le straordinarie manifestazioni testimoniate dal Cerchio77. Il ......CACCIA ALLEDI MIRANDOLA (in collaborazione con il Centro Internazionale di cultura 'Giovanni Pico della Mirandola' - Matteo Duni, Syracuse University - New York University, sede die ...

In una parola, “streghe”. Come il tema di questa edizione di AvampostiTeatro Festival organizzato dal Teatro delle Donne, che martedì 19 e mercoledì 20 settembre al Teatro Goldoni di Firenze presenta, ...L'iconica casa usata per alcune riprese di Halloween - La notte delle streghe, cult che ha lanciato la carriera di Jamie Lee Curtis, è stata messa in vendita. Scopriamo quindi i dettagli dell'annuncio ...