Fiorentina rimonta e batte l’Atalanta | 3-2 Nico dà la carica | ma segnano Bonaventura | Quarta e Kouamè Pagelle

(Di domenica 17 settembre 2023) Brava! Ha mostrato un carattere di ferro,ndo un'Atalanta tutt'altro che sprovveduta, capace di andare in vantaggio dopo 20' minuti, ma costretta poi alle corde da una squadra viola un po' leggerina a metà campo, ma con due esterni col turbo: Dodò e Parisi, vere spine nel fianco dei nerazzurri. Sono stati loro a mettere a disagio, a lungo, la squadra di Gasperini, fischiato e "canzonato" per tutta la partita dalla Fiesole. Provvidenziale, poi, il piede di, capace di trovare il gol del pareggio al 35'. Dopo quel gol lasi è come trasformata L'articolo proviene da Firenze Post.

Vale la rete della Fiorentina, perché dà la carica alla sua squadra che infatti, dalla sua perla in poi, sembra un'altra squadra. Parisi 7: corre tantissimo, a sinistra e a destra. Decide Kouame, Fiorentina vince sull'Atalanta. Nella ripresa è Lookman a siglare la nuova parità. Buona combinazione che lo porta in area e a freddare Terracciano con il destro. Al 75 però è

Ritorno alla vittoria, che mancava dalla prima giornata, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. 3-2 all'Atalanta, grazie alle reti di Bonaventura, Martinez Quarta e (di Koopmeiners e Lookman i gol ...terminata con il successo della Fiorentina per 3-2 sull’Atalanta. Al termine della sfida sono arrivate le dichiarazioni di Vincenzo Italiano ai microfoni di DAZN: “Non ci capita spesso di vincere in ...