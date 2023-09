Fiorentina | Kouame | «Contento di aver deciso la partita con il gol»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 settembre 2023) Le parole di Christian, attaccante della, dopo la vittoria dei viola contro l’Atalanta al Franchi Chistianha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. «Dove mi mettono gioco, stasera ho provato ed è andata bene. Sonodilacon il mio gol. Quando stai in panchina è importante entrare con l’atteggiamento giusto. Giocare o no non vuol dire niente, l’importante è farsi trovare pronti quando vieni chiamato in causa, questo è quello che ho cercato di fare oggi»