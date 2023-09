Fiorentina | battere l’Atalanta di Gasperini | spartiacque del campionato Formazioni

Leggi su firenzepost

Dopo il boom della vittoria a Marassi col Genoa, il mezzo passo falso con il Lecce in casa e lo sboom di San Siro con l'Inter (che ieri ha asfaltato anche il Milan nel derby), ladeve capire chi è. E soprattutto che cosa vuol fare in questo. L'Atalanta di, partita non benissimo, è il test giusto: se lo superi puoi stare dietro al gruppo delle "fuggitive". E magari raggiungerle. Se ti ritrovi giù, oltre il nono-decimo posto ti devi attrezzare mentalmente per un lungo e faticoso inseguimento lastricato, verosimilmente, di polemiche.