Fiorentina-Atalanta oggi in tv | Serie A 2023 2024 | orario e diretta streaming

(Di domenica 17 settembre 2023)si sfidanoal “Franchi”, nella quarta giornata della. Calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 nella sfida tra i viola di Italiano e i nerazzurri di Gasperini, poi impegnati nei prossimi giorni anche negli esordi europei. Una sfida sicuramente affascinante che Sportface vi racconterà in tempo reale attraverso, video, pagelle, highlights, moviole, formazioni ufficiali e molto altro ancora. La partita sarà trasmessa inesclusiva su Dazn, con gli abbonati di Sky che potranno sottoscrivere l’apposita offerta per attivare i canali di zona Dazn e seguire così a loro volta il match tramite il proprio decoder.: I TELECRONISTI SU DAZN SportFace.

Il primo vero scontro diretto della stagione. Non ancora decisivo, chiaro, ma da utilizzare come prima rilevazione significativa per comprendere come stia davvero ladi Vincenzo Italiano. La sosta per le Nazionali ha restituito al tecnico un Nico Gonzalez ancor più motivato e rinvigorito dalla rete messa a segno anche con la maglia dell'Argentina. L'...Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte i viola reduci da alcuni passaggi a vuoto, dall'altra i bergamaschi a quota sei punti e desiderosi di ...La quarta giornata di Serie A prosegue di domenica con cinque partite in programma, tra cui Frosinone - Sassuolo eche per caratteristiche di gioco e qualità dei reparti ...

Lo Streaming Gratis e Diretta LIVE di Fiorentina-Atalanta, match valevole per la quarta giornata di Serie A, in programma domenica 17 settembre ...FIRENZE - Dopo il 4-0 subito con l'Inter prima della sosta, la Fiorentina riparte dalla sfida contro l'Atalanta. Vincenzo Italiano non intende rinunciare al suo uomo migliore, Nico Gonzalez: 5 gol in ...