Fiorentina-Atalanta 0-1 LIVE | vantaggio nerazzurro con Koopmeiners

(Di domenica 17 settembre 2023) Al Franchi, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 19? GOAL DELL’: Azione nerazzurra con Lookman che serve De Roon. L’olandese trovaal limite dell’area che tenta un sinistro (condizionato dalla deviazione) che finisce in rete. 0-1 13? Laprova a farsi vedere nell’area di rigore nerazzurra, ma trovano un Giorgio Scalvini molto attento. 10? OCCASIONE: Cross dalla sinistra per ...

Fiorentina-Atalanta la diretta LIVE della partita: prima occasione ospite Viola News

Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Fiorentina: “Cerco di essere da esempio sempre, sono orgoglioso del traguardo delle 100 presenze ra ...1' - PARTITI!!!! Fiorentina-Atalanta è appena iniziata! Maglie viola per la Fiorentina che attacca da destra a sinistra, maglia bianca per l'Atalanta, separate da due punti in classifica! Il pubblico ...