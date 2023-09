Fiorentina-Atalanta 0-0 LIVE | nerazzurri subito pericolosi con Lookman e Zappacosta

(Di domenica 17 settembre 2023) Al Franchi, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 10? OCCASIONE: Cross dalla sinistra perche tenta due volte il tiro: il primo colpisce il difensore, il secondo impegna Terracciano in angolo. 8? OCCASIONE: Azione offensiva deicon Teun che tenta il destro al limite dell’area. Palla fuori. 6? Azione pericolosa dell’con Ederson che ruba palla, serve ...

... la 4° giornata di campionato Inter e Juventus, il ritorno della bellezza del contropiede Inter - Milan, un derby per la storia Le partite di oggi:, Roma - Empoli Classifica - ...Serie A: la 4° giornata di campionato Inter e Juventus, il ritorno della bellezza del contropiede Inter - Milan, un derby per la storia Le partite di oggi:, Roma - Empoli ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 4ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Pairetto. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Fiorentina-Atalanta la diretta LIVE della partita: prima occasione ospite Viola News

1' - PARTITI!!!! Fiorentina-Atalanta è appena iniziata! Maglie viola per la Fiorentina che attacca da destra a sinistra, maglia bianca per l'Atalanta, separate da due punti in classifica! Il pubblico ...Big match in programma in questa domenica di Serie A. Al Franchi sta andando in scena il match tra la Fiorentina di Italiano e l'Atalanta di Gasperini. Partita importante tra due squadre ...