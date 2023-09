Fiorello | “Giorgia Meloni era la tata di mia figlia Niente Barbie | la faceva giocare con il Lego” Poi la battuta sui palazzi “squadrati”

(Di domenica 17 settembre 2023) Ospite del Premio di Satira Politica di Forte dei Marmi,ha ritirato il riconoscimento di personaggio dell’anno, mentre a Viva Rai 2 è andato il premio come programma dell’anno. Lo showman ne ha approfittato per intrattenere i presenti con unasuche, come ampiamente noto, è sladi sua: “, lacon il. Era fissata con le costruzioni, tirava su dei gran“, ha ironizzato, come riporta Corriere Adriatico, alludendo allo stile architettonico in voga durante il fascismo. Spazio anche a unasul libro del generale Vannacci: “Il generale ...

...Meloni che è stata baby sitter di sua figlia. "Niente Barbie, la faceva giocare con il Lego. Era fissata con le costruzioni, tirava su dei gran palazzi... squadrati", ha detto...... lo scorso marzo in occasione di un'intervista realizzata daa Viva Rai Due , aveva ... Inoltre, nel 2018 fu anche la volta diMeloni . A questo punto non resta che attendere le ......con un'imitatrice diMeloni che si rivela in realtà essere la premier in persona. Per fare quella televisione ci vuole la classe di un fuoriclasse come lui. La disinvoltura con cui...

Fiorello: «Giorgia Meloni era la tata di mia figlia. Non giocava con le Barbie, preferiva i Lego». Poi la batt ilmessaggero.it

Fiorello, Giorgia Meloni e battuta su Giambruno: ecco cosa ha detto Adnkronos

Fiorello e Viva Rai 2 sono un bionomio vincente. Lo showman ha ricevuto il Premio satira politica Forte dei Marmi per il personaggio e al suo show il Premio di ...Location cult (la Capannina) e tempi modernissimi e serratissimi per la premiazione della 51/a edizione del Premio nazionale di Satira politica di Forte dei Marmi (Lucca) che ha celebrato il politicam ...