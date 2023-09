Fiordaliso parla di Sanremo e lancia una frecciatina ad Amadeus

Si tratta di una canzone spirituale e commovente, chedella fede e della speranza in Dio. Lp 33 giri -- Il Portico Di Dio 24,90 EUR Acquista su Amazon Sei Bellissima (1998) Cover ...Questo è il proposito con cuiinizia questa esperienza. I presupposti sembrerebbero ...sincero " a differenza delle molte lacrime di coccodrillo che spesso permeano i reality " quando..., Arnold, Valentina e Ciro in particolare, pochi minuti dopo aver varcato la porta rossa ... che viene raccontata come una che conosce solo la montagna,solo della montagna e pensa solo ...

Grande Fratello 2023, seconda puntata in diretta – Arrivano Fiordaliso e Arnold DavideMaggio.it

Grande Fratello 2023: la genuinità di Giselda voto 8, gli “eccessi” di ... ilGiornale.it

Fiordaliso è appena entrata nella Casa del Grande Fratello e già sta facendo parlare di sé: le parole della cantante sul Festival di Sanremo ...Fiordaliso fa il suo ingresso nella casa del "Grande Fratello" durante la puntata del 15 settembre e racconta alcuni dettagli della sua gioventù.