L'impatto di Judea Madrid è stato da urlo, anche per un ex campione come Luis. L'inglese è il perno del centrocampo blancos, il collante che porta palla in attacco e, spesso delle volte, arriva pure a ...Modric, Kroos, Vinicius,, Courtois, Arda Guler. Hall of fame. E' immensa, ne citiamo ... Zidane, Roberto Carlos, Beckam, Benzema, Netzer, Valdano, Amancio, De Stefano, Puskas, Kopa,, ...L'impatto di Judea Madrid è stato da urlo, anche per un ex campione come Luis. L'inglese è il perno del centrocampo blancos, il collante che porta palla in attacco e, spesso delle volte, arriva pure a ...

Figo: “Bellingham incredibile, è già tra i migliori al mondo” ItaSportPress

Bellingham al Real Madrid, è il più costoso della storia dei blancos Today.it

Secondo l'ex campione del Real Madrid, Luis Figo, l'inglese è tra i migliori al mondo: "Talento e impegno nonostante la giovane età" ...Former Real Madrid ace, Luis Figo, has branded the club’s summer recruit Jude Bellingham as ‘one of the best players in the world’. Figo insisted that the England international has started very ...