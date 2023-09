Festa di Sinistra italiana | alle 20 l’incontro con Nicola Fratoianni ed Elly Schlein | la diretta

La leader dem torna in Puglia a dieci giorni dal comizio salentino a Torre Suda. E va in tour tra Bari, Taranto e Barletta, alladiitaliana. Attacca la destra e il ministro Fitto sul Pnrr ma non dice nulla sul terzo mandato dei governatori, bivio che congela il futuro dello sceicco e del presidente nazionale ...Anche il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto a Pontida alladella Lega . Il Ministro è salito sul palco insieme a un gruppo di giovani che indossavano ......Lo ha detto Matteo Renzi , leader di Italia Viva, nel suo intervento pronunciato alla... 'Faccio fatica a chiamareuna roba in cui c'è Conte' 'Noi abbiamo un problema enorme, mancano 65 ...

La festa di Sinistra italiana RaiNews

ProXima - La Festa di Sinistra Italiana (16.09.2023) Radio Radicale

L'incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Genitori e bimbo in ospedale per delle ustioni. Tra le ipotesi sulle cause l'impatto con uno stormo di uccelli ...La leader dem torna in Puglia a dieci giorni dal comizio salentino a Torre Suda. E va in tour tra Bari, Taranto e Barletta, alla festa di Sinistra italiana. Attacca la destra e il ministro Fitto sul P ...