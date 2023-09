Ferrari | Leclerc rompe il silenzio | ' Lotte interne? Ecco qual è la verità'

(Di domenica 17 settembre 2023) SINGAPORE - "Quando ci sono altre macchine intorno che non sono rosse teniamo le nostre posizioni, ma se a fine gara abbiamo un margine più ampio si potrà farecosa in più " . Charlesfa ...

Charlesfa capire che, se dovesse trovarsi nelle condizioni di sorpassare Carlos Sainz , ... spiega che la scelta di lottare per una posizione con il compagno insarà dettata dalla ...... conche scatterà 3° alle spalle di Russell. Lontane le Red Bull, entrambe fuori dalla top 10 in qualifica: è la grande occasione dellaper vincere il suo primo GP del 2023 13:43 ...Quella che doveva essere la sfavorita del weekend, la, è riuscita a conquistare la pole position con Carlos Sainz . Il compagno di squadra, Charles, scatterà dalla seconda fila, in ...

Ferrari super a Singapore! Pole Sainz, Leclerc terzo Corriere dello Sport

Ferrari ancora avanti nelle FP3 di Singapore: comanda Sainz, Leclerc 5° Tuttosport

Sarà un Gran Premio durissimo quello di Singapore che scatterà alle ore 14 italiane, le ore 20 sul tracciato di Marina Bay. Si corre in notturna, tra muretti e luci artificiali ...Le immagini degli highlights della gara del Gran Premio di Singapore della Formula 1 2023 di scena domenica 17 settembre sul circuito cittadino di Marina Bay.