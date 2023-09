Fantacalcio | esonero in Serie A | può già saltare la prima panchina stagionale

(Di domenica 17 settembre 2023), primoinA: l’ennesima sconfitta può già costare cara, ore caldissime. Potrebbe giàunainA. Ciò che sta accadendo in queste ore potrebbe compromettere il cammino di un tecnico, che sino a questo momento non è riuscito ad ottenere i risultati sperati. L’ennesima sconfittaha fatto scattare Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.

Spagna, arriva il primo esonero: Quique Setién lascia il Villarreal Fantacalcio ®

UFFICIALE - Germania, esonerato Flick: fatale il ko col Giappone Fantacalcio ®

Fantacalcio, primo esonero in Serie A: l’ennesima sconfitta può già costare cara, ore caldissime. Potrebbe già saltare una panchina in Serie A. Ciò che sta accadendo in queste ore potrebbe ...La stagione è appena iniziata ma le partenze negative di alcune squadre hanno già indotto le proprietà all’esonero di alcuni ...