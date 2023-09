Faccia a faccia in autogrill | quello che fa un tifoso del Napoli è da brividi

(Di domenica 17 settembre 2023) L’accaduto fa scalpore sui social, dove molti tifosi ed appassionati sono venuti a conoscenza di quanto successo poco dopo Genoa-. Genoa-è stata una sfida dalle mille sfaccettature, ricca di colpi di scena e colma di strascichi di cui sentiremo ancora a lungo parlare soprattutto all’ombra del Vesuvio. Non convince, infatti, l’organico messo in campo da Rudi Garcia, vincente seppur con qualche difetto nelle prime due giornate prima degli altrettanti capitomboli collezionati contro Lazio e Genoa. In particolare, con i rossoblù è un pareggio che sa di sconfitta, vista la poca essenza di unscarno e vuoto capace di trovare le reti del 2-1 e del 2-2 solo grazie alla forza della disperazione ed alla forza dei singoli. La squadra però non gira, l’aura da top player fatica a venir nuovamente fuori da alcuni azzurri ed i ...

Ci metto lasulle cose". Sferlazzo insiste: "È trent'anni che siamo violentati": "Lo so, lo so", replica lei. "Ce la mettiamo tutta, ci stiamo lavorando". E risale in macchina con la ...Il volto della felicità è stampato sulladi Frederic Vasseur, che si gode la prima vittoria in Ferrari e, più in generale, dell'intera carriera in Formula 1. Un successo, quello portato a casa da Carlos Sainz a Singapore, sudato e ..."Oggi Meloni, in una lampedusa al collasso, in piena emergenza e con gli sbarchi di migranti che raddoppiano, si è presentata ai cittadini dicendo "io ci metto la". Ma non erano queste le parole da pronunciare dopo un anno di fallimenti e di prese in giro. Oggi le parole da pronunciare erano: "vi chiedo scusa"". Lo dichiara via social il presidente M5s ...

Lampedusa, Meloni ai manifestanti: 'Io ci metto la faccia' Repubblica TV