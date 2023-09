Facchetti | «Inter favorita scudetto? Interista sa una cosa! Inzaghi…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 settembre 2023) L’surclassa il Milan nel primo derby della stagione vincendo con un netto 5-1 e dominando sotto ogni aspetto. Gianfeliceparla di Inzaghi e delle troppe critiche ricevute soprattutto la scorsa stagione. Poi un commento sulle rivali. Di seguito il suovento a Tutti Convocati su Radio 24 IN PACE – L’ha vinto il suo quinto derby consecutivo contro il Milan, evento mai successo prima. E il merito va soprattutto a Simone Inzaghi, artefice di tutti e cinque i successi. Gianfelicechiarisce di non aver mai compreso le critiche rivolte al tecnico nerazzurro: «Per me è sempre stato in pace perché è un allenatore che da quando è arrivato ha sempre fatto di necessità virtù. Non ha mai reclamato giocatori che non poteva avere, si è messo sempre a ...