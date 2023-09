F1 su TV8 | GP Singapore 2023 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Ormai assistere a GP di Formula Uno con la luce artificiale è diventata la normalità. Non era così quindici anni orsono, quando aandò in scena la primain notturna di sempre. Quello del 2008 fu, in tutto e per tutto, un evento. Peraltro entrato nella storia non solo per essersi disputato by night, bensì anche per il famigerato crashgate, la cinica e crudele (ma geniale) strategia della Renault per consentire a Fernando Alonso di vincere. Venendo al presente, Alonso è ancora sulla cresta dell’onda! A tre lustri da quel giorno, il veterano spagnolo è in piena bagarre per chiudere il Mondiale sul terzo gradino del podio. Il quarantaduenne asturiano ha difatti 170 punti in una classifica generale dominata da Max Verstappen (364), seguito da Sergio Perez (219). Il rivale principale dell’iberico è l’altro “grande vecchio” del Circus, il ...