Carlos Sainz resta in testa al GP didi F1, giunto adei 62 giri previsti. Dopo l'ingresso della safety car al 20mo giro e diversi pit stop, la Ferrari dello spagnolo è seguita dalla Mercedes di Russell e dalla McLaren di ...Verstappen,si corre in difesa Non siamo abituati a vedere Max Verstappen invischiato agruppo. Forse non è abituato nemmeno lui, che è reduce dal record di dieci vittorie consecutive in Formula 1 ...Prepariamoci, signore e signori: si prospetta un Gp diassolutamente piccante, e non solo per luci della notturna. C'è la Ferrari in pole ...delle Red Bull Il colpo di scena avviene a...

F1: Singapore, a metà gara Ferrari di Sainz ancora in testa - Notizie ... Agenzia ANSA