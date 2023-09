F1 | Sainz vince a Singapore | primo successo della Ferrari

(Di domenica 17 settembre 2023) Carlosha vinto il GP di, condotto per tutti i 62 giri. Per laè ilnel 2023. Sul podio anche la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton. . 17 ...

Carlos Sainz con la Ferrari vince il Gp di Singapore 2023. Il pilota spagnolo della Ferrari precede la McLaren di Lando Norris la Mercedes di Lewis Hamilton centrando il secondo successo della carriera.

Capolavoro di Sainz! Battuti Norris e Hamilton, la Ferrari torna a vincere La Gazzetta dello Sport

La Ferrari c'è! Sainz vince a Singapore davanti a Norris, quarto Leclerc Corriere dello Sport

ROMA – Carlos Sainz ha dominato e vinto il Gran Premio di Singapore. La Ferrari torna al successo dopo più di un anno. L’ultima vittoria del Cavallino rampante risale a luglio del 2022, quando a ...Vincere in Formula 1 rallentando è possibile Sì, se ti chiami Carlos Sainz. Il pilota spagnolo ha riportato la Ferrari al successo nel Gp di Singapore con una strategia ...