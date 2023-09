F1 | Sainz | “Sensazione incredibile | sono al settimo cielo”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) “È una, un weekend. Ringrazio ogni membro della scuderia Ferrari perché abbiamo vinto questa gara alla perfezione. Tutta l’Italia sarà orgogliosa per questo primo posto”.le dichiarazioni a caldo del pilota della Ferrari, Carlosdopo la vittoria del GP di Singapore al termine di una gara combattuta, che lo ha visto precedere (partendo dalla pole) la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton, oltre che l’altra rossa di Charles Leclerc. “La vittoria è il frutto dopo aver gestito i nostri limiti, parlo del degrado delle gomme, avevamo previsto un giro target per montare le gomme, invece la safety car è arrivato prima – spiega -. Il giro più lungo con le Hard per tenere dietro George, avevo margini ristretti ma ce l’abbiamo fatta a restare primi. ...