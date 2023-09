F1 | Sainz | ' sensazione incredibile e week-end perfetto | tutta Italia può essere orgogliosa' **

Carlosha vinto il GP di Singapore, condotto per tutti i 62 giri. Per la Ferrari è il primo successo nel 2023. Sul podio anche la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton L'...15.56 F.1, Gp Singapore: trionfa CarlosVa alla Ferrari di Carlosun emozionante Gp di Singapore. Battuti in volata Norris (McLaren) ed Hamilton (Mercedes). Leclerc 4°, poi Verstappen.,dalla pole,resta al comando mentre Leclerc scavalca Russell al 2° ...Carlosha vinto il GP di Singapore, condotto per tutti i 62 giri. Per la Ferrari è il primo successo nel 2023. Sul podio anche la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton. . 17 settembre ...

Il debuttante Liam Lawson, che ha sostituito Daniel Ricciardo alla AlphaTauri, ha superato di poco il due volte campione di F1. Carlos Sainz, Charles Leclerc e George Russell hanno impressionato il ...La striscia di vittorie di Verstappen finisce grazie ad una gara precisa, senza sbavature dello spagnolo che gestisce al meglio il vantaggio in un finale nervoso dall'assalto delle Mercedes. Leclerc c ...