(Di domenica 17 settembre 2023) su Tg. La7.it - Gioia, urla e canti. Carlosha vinto il GP di, condotto per tutti i 62 giri. Per laè ilnel 2023. Sul podio anche ...

Gioia, urla e canti. Carlos Sainz ha vinto il GP di Singapore , condotto per tutti i 62 giri. Per la Ferrari è ilnel 2023. Sul podio anche la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton Sainz "al settimo cielo" Lo spagnolo Sainz: "Un week end incredibile, ringrazio tutto il team ...I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, a loro volta attesi dal debutto in Europa League giovedì contro i polacchi del Rakow, puntano ad ottenere illontano da Bergamo dopo il ko subito ...È stato un peccato per quello che ènelle prime curve, ma ho tenuto la testa bassa e ho ... Nelstint la situazione era diversa perché avevamo più passo della Mercedes, quindi questo era ...

F1: Sainz vince a Singapore, primo successo Ferrari - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

F1, primo successo della Ferrari: Sainz vince a Singapore. 'Sono al settimo cielo' TGLA7

La Viola di Italiano vuole dimenticare il 4-0 rimediato dall'Inter prima della sosta e trovare il secondo successo stagionale (contro il Genoa alla prima giornata, completa il pareggio con il Lecce ...L’Europa saluta Roma e dà appuntamento al 2024, la DNA con gli under 20 passa il testimone agli Europei dell’anno prossimo. Nel weekend sono stati i giovani a sfidarsi nella rassegna continentale per ...