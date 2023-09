F1 oggi | GP Singapore 2023 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di domenica 17 settembre 2023), domenica 17 settembre, andrà in scena il GP di, round del Mondialedi F1. Sul mitico tracciato di Marina Bay assisteremo a unache potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto delle temperature che potrebbero incidere molto sullo sviluppo della prova. Una pista modificata quella asiatica, resa più veloce nell’ultimo settore con l’obiettivo di favorire i sorpassi. I piloti, però, dovranno sempre fare molta attenzione ai muretti, tenendo molto alto il livello di concentrazione. In tutto questo, sarà interessante capire in che modo il degrado delle gomme inciderà sullo sviluppo della, specialmente sul fronte strategico. La Ferrari avrà il vantaggio di partire dalla pole-position. Lo spagnolo Carlos Sainz sta vivendo un momento straordinario e, dopo aver siglato la p.1 a ...

...Esteban Ocon ha raggiunto la Q3 nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di, ... 'Innanzitutto voglio complimentarmi con tutta la squadra per la prestazione di', ha affermato ...... teatro del prossimo Gran Premio di. Il neozelandese, veloce fin dalle libere di ieri ...è andata bene, ma domani sarà importante. Parto in una buona posizione, ma due ore di gara saranno ...... e avere un giro pulito qui ada i suoi frutti. E' stata una sessione un po' confusa per ... Purtroppo mi è mancato qualcosa per guadagnare un paio di posizioni, ma ancheCarlos ha fatto ......erano stati chiari già al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di... quindi è una piacevole sorpresa e ci godremo la giornata di, indipendentemente da quello che ...

Qualifiche F1 Singapore, orgoglio Ferrari: Sainz in pole e Leclerc terzo. Russell tra i due. Le Red Bull fuori in Q2. La ... Quotidiano Sportivo

LIVE GP Singapore, la straordinaria giornata della pole La Gazzetta dello Sport

Favolosa Ferrari a Singapore: seconda pole consecutiva di Sainz, mentre Russell toglie la prima fila a Leclerc per soli 7 millesimi. Clamorosa eliminazione di Verstappen nel Q3, scatterà undicesimo e ...Cosa è accaduto alla Ferrari in questi ultimi giorni Come mai è divenuta così competitiva tra Monza e Singapore, due circuiti molto diversi in quanto a conformazione: il primo velocissimo, il secondo ...F1 GP Singapore Haas – Doppio piazzamento in Q3 per la Haas nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo l’ottimo ritmo ...