F1 | Luigi Mazzola | “Cose strane dopo l’introduzione della nuova direttiva tecnica”

(Di domenica 17 settembre 2023) Dubbi e perplessità. Inutile negarlo, le due Red Bull fuori dalla Q3 delle qualifiche del GP di Singapore di F1 non era un qualcosa di prevedibile. La domanda che si sono posti tutti nel giornopole-position del ferrarista Carlos Sainz è stata la seguente: come è stato possibile che le due RB19 siano fuori dalla top-10? L’olandese Max Verstappen, in conferenza stampa, era stato chiaro: a Marina Bay faremo più fatica che altrove. Probabilmente, però, le difficoltà che Max si aspettava sono andate al di là di che lui stesso poteva immaginare, considerando i pugni su volante dell’olandese nel corso del time-attack, concluso in undicesima posizione, mentre il messicano Sergio Perez sarà tredicesimo. Viene facile pensare che sia stata la, introdotta dalla FIA sul controllo ...