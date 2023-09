F1 | Lewis Hamilton | “Un podio significativo | gara dura come piace a me!”

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Un GP di Singapore di ciò che non ti aspetti. La vittoria della Ferrari non era certo attesa alla vigilia, ma il rendimento dello spagnolo Carlos Sainz è stato tale che, dopo la pole-position di ieri, la Rossa abbia sublimato il tutto con la vittoria dell’iberico a precedere i due britannici Lando Norris (McLaren) e(Mercedes). Unadurissima nella quale la Safety Car e la Virtual Safety Car hanno recitato un ruolo importante e in cui la Stella a tre punte è andata all-in, cercando di sfruttare le gomme medie più fresche per dare l’assalto alla vittoria. Una strategia che non si è concretizzata, visti il risultato die il brutto errore di George Russell che è andato a muro nell’ultima tornata. Un appuntamento nel quale le Red Bull, per una volta, non sono state dominanti...