F1 Gp Singapore | Stroll non corre dopo incidente

(Di domenica 17 settembre 2023) Il pilota della Aston Martin non partecipa alla gara Lancesalta il Gp di2023 in programma oggi. Il pilota canadese della Aston Martin è stato protagonista di un terribileieri, nella giornata delle qualifiche. Il team ha deciso di lasciare a riposo il driver, che è uscito illeso ma scosso dall’e non si è ancora ripreso al 100%. Il pilota avrà il tempo di recuperare in pieno per il prossimo Gp, in programma in Giappone. Nelle qualifiche di ieri, miglior tempo della Ferrari di Carlos Sainz che scatta dalla pole position. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lancesalta il Gp di2023 in programma oggi. Il pilota canadese della Aston Martin è stato protagonista di un terribile incidente ieri, nella giornata delle qualifiche. Il team ha deciso di ...Lancenon prenderà parte al gp di. Il pilota canadese, dopo il terribile incidente di ieri durante le qualifiche, non ha riportato danni, ma la monoposto è distrutta e il suo team, l'Aston ...Il canadese non scenderà in pista dopo il brutto incidente in qualifica- Niente Gran premio diper Lance, Il canadese, ottavo nella classifica mondiale, ha dato forfait dopo il brutto incidente nelle qualifiche di ieri, fortunatamente senza particolari conseguenze per il pilota.

F1, Stroll (Aston Martin) non corre il GP di Singapore dopo l'incidente nelle qualifiche Sky Sport

Stroll, spaventoso incidente nelle qualifiche: pilota illeso, errore o guaio meccanico La ricostruzione Eurosport IT

Niente GP di Singapore per Lance Stroll. Il pilota canadese, reduce dai postumi dell'incidente occorso in Q1, non sarà alla guida della propria Aston Martin per il Gran Premio asiatico in notturna: la ...Dopo la pole di Sainz, sfiorata una prima fila tutta del Cavallino, con Russell inseritosi davanti a Leclerc (3º) per 7 millesimi ...