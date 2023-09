F1 | Gp Singapore Sainz ' Gara perfetta | sensazione incredibile'

...spagnolo nel Gran Premio di, a distanza di più di un anno dall'ultima volta (era il 10 luglio 2022 quando Leclerc vinse in Austria). Si tratta del secondo successo in carriera per, ...E così è stato:ha tagliato per primo il traguardo vincendo il GP di, Norris secondo e terzo Hamilton, con Russell a muro nel corso dell'ultimo passaggio. In aggiornamento I ...Altri dibattiti sulla strategia Ferrari, ma alla fine tutti concordi sulla bravura di. Atrionfa, finale al fulmicotone. Complice anche il fatto che le Red Bull in questo fine ...

F1 Gp Singapore live: Sainz in testa, Norris e Russell nella sua scia. Ultimi giri da brividi Quotidiano Sportivo

GP Singapore: Sainz riporta la Ferrari alla vittoria, Norris e Hamilton sul podio - Sportmediaset Sport Mediaset

Pazzesco finale di GP di Singapore per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo ha vinto con pieno merito la gara odierna, mettendo in fila Lando Norris e le due Mercedes di Russell ed Hamilton che erano in ...Partito il Gp di Singapore. Un colpo di scena dietro l'altro ieri sul circuito di Marina Bay a Singapore. Carlos Sainz ha conquistato la pole. In prima fila, accanto alla Ferrari, la Mercedes di ...