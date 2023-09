F1 | Gp Singapore Norris ' Gara dura | abbiamo fatto di tutto'

...Gp didi Formula 1 al termine di una gara tiratissima, con i primi tre piloti arrivati insieme sotto la bandiera a scacchi. Il pilota della Ferrari ha preceduto la McLaren di Landoe ...... la Rossa di Maranello torna a trionfare con il pilota spagnolo nel Gran Premio di, a ... Si tratta del secondo successo in carriera per Sainz , seguito da un ottimo Landosecondo con la ...E così è stato: Sainz ha tagliato per primo il traguardo vincendo il GP disecondo e terzo Hamilton, con Russell a muro nel corso dell'ultimo passaggio. In aggiornamento I ...

GP Singapore: Sainz riporta la Ferrari alla vittoria, Norris e Hamilton sul podio - Sportmediaset Sport Mediaset

F1, GP Singapore: Sainz fa un capolavoro, la Ferrari trionfa a Marina Bay. Norris e Hamilton a podio, Leclerc 4° Virgilio Sport

Ancora una volta Sir Lewis Hamilton protagonista del GP di Singapore, ma stavolta è terzo sul podio ... che è andato lungo e poi ha dovuto cedere le posizioni a Russell e Norris. Sul finale, le due ...La vittoria ancora non arriva, ma Lando Norris inizia a stare costantemente nelle primissime posizioni. Un 2° posto d'oro a Singapore, un risultato che premia gli sforzi di una McLaren che si era ...