F1 | Gp Singapore Hamilton ' Siamo contenti | week - end fantastico'

(Di domenica 17 settembre 2023) "Russell sfortunato, è stata una gara dura" MARINA BAY () - "Abbiamo avuto un- end diverso, portato un'opzione diversa delle gomme in gara. Gli altri hanno fatto un GP, c'è ...

Carlos Sainz ha vinto il Gp didi Formula 1 al termine di una gara tiratissima, con i ... Il pilota della Ferrari ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis, in ...... la Rossa di Maranello torna a trionfare con il pilota spagnolo nel Gran Premio di, a ... seguito da un ottimo Lando Norris secondo con la McLaren e Lewisterzo con la Mercedes, ...E così è stato: Sainz ha tagliato per primo il traguardo vincendo il GP di, Norris secondo e terzo, con Russell a muro nel corso dell'ultimo passaggio. In aggiornamento I ...

Ancora una volta Sir Lewis Hamilton protagonista del GP di Singapore, ma stavolta è terzo sul podio, dopo un weekend difficile Podio 196 e settimo al GP di Singapore quello di Lewis Hamilton. Il sette ...1, Gp Singapore: trionfa Carlos Sainz Va alla Ferrari di Carlos Sainz un emo- zionante Gp di Singapore. Battuti in volata Norris (McLaren) ed Hamilton (Mercedes). Leclerc 4°, poi Verstappen.