F1 | Gp Singapore | capolavoro Sainz vince davanti a Norris e Hamilton

Carlos Sainz ha firmato una splendida pole position nel Gran Premio di. La seconda di fila dopo Monza per lui e per la Ferrari. La pole per il madrileno è arrivata di un soffio: +72 ...Il weekend diera iniziato con tante sorprese , ma alla fine la qualifica ha rispettato le aspettative, ... la tensione enorme e lo spagnolo ha tirato fuori un giro, su una pista ...Da una doppietta, di Monza, all'altra, di, dalle stelle alle stalle improvvisamente. Max Vertappen e Sergio Perez fuori entrambi dal Q3. L'olandese campione del mondo finisce 11° lento e ...

Gp Singapore: capolavoro Sainz, vince la Ferrari con una gara strepitosa del pilota spagnolo La Stampa

F1 | GP Singapore - Risultati LIVE - Capolavoro Sainz, è festa ... F1inGenerale

Capolavoro di forza e di tattica di Carlos Sainz che vince il GP di Singapore spezzando l'egemonia Red Bull. Lo spagnolo guida in testa dal via alla bandiera a scacchi, precedendo sul traguardo Lando ...Al termine di una gara tiratissima lo spagnolo ha tagliato il traguardo per primo, con i primi tre piloti arrivati insieme sotto la bandiera a scacchi ...