F1 GP Singapore 2023 | Wolff | “Fantastico avere Hamilton sul podio | peccato per Russell”

(Di domenica 17 settembre 2023) Il team principal della Mercedes, Toto, al termine del Gran Premio didi Formula 1, ha commentato il terzo posto di Lewise l’incidente di Georgenel finale: “Èche Lewis sia sul. Ha fatto una gara brillante e alla fine aveva un buon ritmo. È unper George perché ha lavorato duro tutto il weekend. Potevamoun buon terzo e quarto posto, tanti punti, ma ora abbiamo perso 22 punti contro la Ferrari”. “Era così difficile vincere la gara se fossimo stati solo statici. Così abbiamo detto: “Proviamoci” e alla fine è stato unper Lewis ed è. Non penso che saremmo stati in grado di vincere restando fuori, ecco perché ...

434 lune sono passate dal successo in Austria di Leclerc nel luglio 2022, ultima vittoria Ferrari prima di. Giorni di illusioni e amarezze, settimane di speranza quasi sempre frustrate ...Podio numero 196 per Lewis Hamilton , che è riuscito ad artigliare la terza posizione proprio all'ultimo giro del GP di, quando l'altra Mercedes di Russell è finita contro il muro. Un piazzamento che rilancia Lewis nella classifica Piloti, con 15 punti guadagnati su Alonso. Hamilton: peccato per George Ecco ...Ecco chi guadagna e chi perde tra le squadre dopo la gara di: F1, la classifica Costruttori aggiornata F1, come cambia la classifica Piloti dopo il GP diGuarda anche GP...

Da Singapore arriva il commentato del Gran Premio vinto dalla Ferrari di Carlos Sainz. La gara è stata al cardiopalma, un'altalena di emozioni e prestazioni.L'ultima volta era stato con Leclerc, in Austria. Era il luglio del 2022. Stavolta la rossa esulta col suo pilota spagnolo che, dopo aver ottenuto la pole, difende la prima posizione con un'intelligen ...