F1 GP Singapore 2023 | risultati e ordine di arrivo | capolavoro Sainz | la Ferrari torna alla vittoria

(Di domenica 17 settembre 2023) L’die idel Gran Premio didi Formula 1 sul circuito di Marina Bay. Il giorno è arrivato: si interrompe il dominio Red Bull in questo Mondiale. In Asia a festeggiare è finalmente la, perfetta nella gestione del fine settimana e della gara. Ma chi è stato ancora più perfetto è Carlos. Sempre in testa, dprima all’ultima curva, prima in gestione durante la prima parte di gara, poi in sofferenza totale negli ultimi giri quando Russell con le gomme nuove stava andando a riprendere tutti. E avrebbe superato anche il pilota spagnolo se non fosse arrivata la strategia vincente e coraggiosa dell’ispanico: concedere il DRS a Lando Norris per difendersi dagli attacchi di Mercedes. Piano che ha funzionato ...