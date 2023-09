F1 GP Singapore 2023 | Perez penalizzato di cinque secondi Ma l’ottavo posto è confermato

(Di domenica 17 settembre 2023) A poche ore dal termine del Gran Premio divinto dal pilota della Ferrari, Carlos Sainz, la direzione di gara infligge una sanzione che però non va ad inficiare sull’ordine di arrivo finale. Il pilota della Red Bull, Sergio, infatti ha ricevuto 5? di penalità per un’infrazione commessa durante la gara ed anche un punto tolto sulla patente. Ad ogni modo, visto il vantaggio del messicano su Liaw Lawson dell’AlphaTauri, non c’è alcuno stravolgimento nell’ordine di arrivo.era e resta ottavo. SportFace.

Il presidente della Ferrari, John Elkann , dopo la strepitosa vittoria conquistata da Carlos Sainz nel Gran Premio didi Formula 1 , ha manifestato tutta la propria felicità e soddisfazione nei confronti del team e del pilota spagnolo: 'Siamo molto felici per la vittoria di oggi. Congratulazioni a ...Così il presidente della Ferrari, John Elkann, ha commentato il successo di Sainz nel GP di. . 17 settembreCharles Leclerc si è felicitato così con il compagno in Ferrari per il successo a. "... 17 settembre

F1 Gp Singapore live: Sainz vince dopo un finale pazzesco, tripudio Ferrari. Norris e Hamilton sul podio Quotidiano Sportivo

F1 GP Singapore 2023, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza Tuttosport

Congratulazioni a tutta la squadra Ferrari in pista e a Maranello, a partire da Carlos che è stato velocissimo tutto il weekend". Così il presidente della Ferrari, John Elkann, ha commentato il ..."Sono molto felice per il team. Nelle scorse settimane abbiamo lavorato tanto per capire meglio la monoposto, e oggi siamo stati ripagati. Congratulazioni a Carlos: ha compiuto un lavoro eccezionale p ...