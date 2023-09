F1 | GP Singapore 2023 La Ferrari sarà il “Paride” capace di abbattere “l’Achille” Red Bull? A Marina Bay | il tallone è scoperto…

(Di domenica 17 settembre 2023) Alle ore 14.00 italiane di domenica 17 settembreprenderà il via la XIV edizione del Gran Premio di, quindicesimo round del Mondiale di F1.però, a suo modo, una “prima volta”. La pista è infatti stata oggetto di una significativa modifica rispetto al passato. Nella parte finale del giro sono state eliminate due chicane, creando un lungo rettilineo. Il tracciato è, dunque, più filante. Si è voluta innalzare la velocità media (la gara finiva quasi sempre al limite delle 2 ore) e soprattutto creare un potenziale punto di sorpasso in più. D’altronde, undici volte su tredici ha vinto un uomo scattato dalle prime tre posizioni e, quando non è successo, è sempre stato a causa di un evento eclatante (leggasi incidenti pilotati o collisioni multiple). Al riguardo, chi sono i tre principali indiziati per trionfare ...

Ecco gli Orari F1 oggi GPsu TV8 con il via della gara in differita alle 18:00 mentre Sky e Now saranno in diretta dalle 14. Le qualifiche hanno visto la Ferrari conquistare la seconda pole position consecutiva ...F1 GPAston Martin Alonso - Risultato massimo per Fernando Alonso nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di, 16° appuntamento del mondialedi Formula 1. Autore della settima piazza, a circa sei decimi dal crono della pole position ottenuto da Carlos Sainz (Ferrari), lo spagnolo ha estratto il ...F1 GPHaas - Doppio piazzamento in Q3 per la Haas nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di, 16° appuntamento del mondialedi Formula 1. Dopo l'ottimo ritmo espresso nelle libere di venerdì, soprattutto sul giro secco (da rivedere il passo gara, vero tasto dolente della VF - ...Formula 1 GPAston Martin Stroll - Gran rischio per Lance Stroll nella Q1 del Gran Premio di, 16° appuntamento del mondialedi Formula 1. Il canadese, durante il primo tentativo della qualifica, ha perso il controllo della propria AMR23 in uscita dall'ultima curva, finendo ...

Diretta Qualifiche F1 GP Singapore 2023: dove vederle in tv Tuttosport

F1. Qualifiche GP Singapore 2023: pole position per Carlos Sainz - Formula 1 Automoto.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Griglia di partenza - Highlights qualifiche - Come vedere la gara in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio ...La diretta della gara del GP Singapore della Formula 1 2023 oggi alle 14:00: a Marina Bay le Ferrari di Leclerc e Sainz sfidano Verstappen ...E’ in programma oggi a Singapore, il quindicesimo Gran Premio del Campionato Mondiale 2023 di Formula 1. Gli orari della diretta TV su SKY Sport, NOW, della differita su TV8 e delle repliche su Sky ...