F1 GP Singapore 2023 | incredibile Russell | si schianta all’ultimo giro

(Di domenica 17 settembre 2023)quanto successodel Gp didi Formula 1. Una lotta estenuante per la vittoria, in cui è stata la Ferrari ad uscirne vincitrice con Carlos Sainz. Terzo e quarto posto occupati finodalla Mercedes con entrambi i piloti,però poco prima del traguardo va lungo e va a sbattere contro il muro, non riuscendo a terminare la sua ottima gara. SportFace.

Seconda la Mercedes di Russell, Leclerc quintoPer la 28enne nata asi tratta del secondo successo in altrettante sfide contro la ... TABELLONI 17 settembrePrimi colpi di scena nel GP di, dove un lungo di Sargeant ha costretto la direzione di gara a far entrare in pista la safety car al 20°giro. Scelte obbligate per la Ferrari, che aveva Carlos Sainz e Charles Leclerc nelle ...

F1 GP Singapore, la gara in diretta LIVE: Sainz in testa, Leclerc sfortunato nel doppio pit-stop Ferrari, Russell è 2° Sport Fanpage

F1 GP Singapore 2023: le strategie di gara. Red Bull in difficoltà, la Ferrari vola. Orario e dove vederla in Tv Quotidiano Sportivo

F1, pole di Sainz a Singapore: poi Russell e Leclerc 16 settembre 2023 Carlos Sainz ha conquistato la pole position del Gp di Singapore. Il pilota della Ferrari ha preceduto di soli 72… Leggi ...A Marina Bay c'è un super Sainz in testa davanti a Norris, Russell e Hamilton, con la Mercedes che con gomma fresca è a caccia della vittoria. Leclerc è quinto. In difficoltà le Red Bull di Verstappen ...