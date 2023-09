F1 | GP Giappone Suzuka 2023 | programma | date | orari e diretta tv

(Di domenica 17 settembre 2023) In back-to-back rispetto a Singapore, ecco subito il sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello attesissimo con il Gran Premio del: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della gara asiatica concompletamente rivoluzionati in Italia dal fusoo e dunque la necessità di fare le ore piccolissime per seguire tutto in. Venerdì 22 settembre alle ore 04.30 italiane si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 08 si prosegue con le prove libere 2. Sabato 23 settembre alle ore 04.30 inizieranno le prove libere 3, quindi a seguire ecco le attesissime qualifiche che si terranno invece alle ore 08, mentre la gara ...

I motori ruggiranno a, in, dal 28 al 30 giugno, per poi fare tappa in Portogallo, a Portimão , il 9 e 10 luglio. Non meno emozionante sarà l'appuntamento al Nurburgring in Germania, ...Ieri mattina è stata svelata la livrea su Williams Racing x Gulf Oil International votata dai fan "Bolder Than Bold", che il team di Grove utilizzerà ai Gran Premi di Singapore,e Qatar. Ben 180.000 voti sono stati espressi durante la competizione progettata per celebrare lo spirito di due iconici marchi del motorsport ed è pronta a regalare un momento storico in ......GP. In quell'occasione verrà lanciato un programma riguardante la creazione di alberghi per api in legno lunghi 1,7 metri. Alcuni di questi verranno posizionati ai lati della pista di...

Ecco a cosa si dedicherà Vettel a Suzuka, in attesa di un possibile ... F1inGenerale

F1 | McLaren sfoggia una nuova livrea per Singapore e Giappone ... F1inGenerale

Il pilota canadese dell'Aston Martin ha deciso congiuntamente al team di non prendere parte al via. Rientrerà a Suzuka tra una settimana ...Ieri mattina è stata svelata la livrea su Williams Racing x Gulf Oil International votata dai fan “Bolder Than Bold”, che il team di Grove utilizzerà ai Gran Premi di Singapore, Giappone e Qatar. Ben ...