F1 | Ferrari | non è una vittoria di Pirro! Passi avanti negli ultimi GP | buone indicazioni per la macchina del 2024

(Di domenica 17 settembre 2023) “Carramba che sorpresa!” verrebbe da dire, parafrasando il titolo di un noto programma televisivo di successo di fine anni ’90 condotto da Raffaella Carrà. Vuoi perché, almeno oggi, lo spagnolo è la lingua ufficiale di Maranello; vuoi perché trovare unacosì competitiva a Singapore non era affatto scontato. Una magia? No di certo, in F1 possono esistere i trucchi, ma anche quelli sono studiati. Non si inventa nulla dall’oggi al domani. Il dato più eclatante è che la SF-23 scesa in pista a Marina Bay è praticamente la stessa inguidabile di Zandvoort, eccezion fatta per il differente assetto aerodinamico. Non è però questo il segreto che ha permesso la metamorfosi di una monoposto nata male, ma forse raddrizzata strada facendo. Si è lavorato tantissimo sulle mappature della power unit, rendendole più armoniche, in maniera tale da evitare di massacrare gli ...

Vero, ma avrebbe dovuto fermarsi ai box. Vi immaginate se uno si fermava e l'altro no e non si sarebbe vinto La Ferrari non ha voluto problemi e ha fatto l'unica cosa giusta: mantenere le posizioni