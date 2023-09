F1 | Charles Leclerc | “Dovevo proteggere Sainz Non era scontato vincere su questa pista per la Ferrari”

(Di domenica 17 settembre 2023) Una gara non fortunata nel giorno del ritorno alla vittoria della sua: così si può riassumere la domenica dia Singapore. Il monegasco si è ritrovato in sesta posizione dopo la safety car, a causa del traffico in pit-lane che gli ha rallentano notevolmente il pit stop. Così ha dovuto ricostruire una nuova gara, arrivando comunque quarto anche a causa dell’uscita all’ultimo giro di George Russell. Queste le parole del numero 16 dellaai microfoni di Sky Sport F1: “Non potevamo adottare una strategia diversa una volta uscita la Safety Car: nel primo stint la situazione era diversa perché avevamo più passo della Mercedes, ma alla fine abbiamo fatto benissimo con Carlos sul gradino più alto del podio, quindi questo è quello che conta di più. Sicuramente da parte mia sono un po’ dispiaciuto ...

Solo quinto Charles Leclerc, complice un pit stop lento causa traffico. Straordinario Liam Lawson. Il neozelandese alla sua terza gara in F1, porta a casa i suoi primi punti. F1- Carlos Sainz trionfa ...