F1 | Carlos Sainz gongola | “Successo frutto del duro lavoro della Scuderia Nel finale Norris mi ha dato una mano”

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Era datata 10 luglio 2022 l’ultima vittoriaFerrari, in quel di Spielberg, in Austria, con Charles Leclerc. L’uomo che interrompe il lungo digiuno è, al secondo trionfocarriera in Formula 1: lo spagnolo vince a Singapore e interrompe la striscia di 14 gare ininterrottamente vincenti per la Red Bull in questa stagione. Queste le parole del madrileno, commosso dopo il weekend miglioresua carriera: “Una sensazione incredibile, un weekend incredibile: voglio ringraziare ogni membroFerrari per aver lavoratoe per averuna svolta a questa stagione, siamo riusciti finalmente a vincere dopo un avvio difficile. E’ stato un weekend perfetto, una gara perfetta, abbiamo fatto tutto quello ...