F1 | addio ‘cappotto’ per la Red Bull! La Ferrari impedisce la stagione perfetta alle ‘Lattine volanti’

(Di domenica 17 settembre 2023) Il Cavallino è tornato Rampante. Di fatto, non solo di nome. L’inafferrabile Max Verstappen e l’ineguagliabile Red Bull, per una volta, hanno steccato di brutto. Il contesto della città stato del sud-est asiatico si è rivelato il siluro capace di affondare la corazzata austro-olandese. “Quando il gatto non c’è, i topi ballano” recita un vecchio adagio popolare. Niente di più vero, ma oggi bisognerebbe utilizzare un altro modo di dire. Perché a Marina Bay ha trionfato chi ha saputo “giocare al gatto con il topo”. Carlos Sainz ha corso in maniera magistrale, facendo tutto nel modo migliore, soprattutto dopo il pit-stop. Una volta passati alla mescola più dura, il felino iberico è stato in grado di gestire la situazione con maestria. Non ha chiesto nulla più del necessario ai suoi pneumatici, tenendo un occhio davanti a sé e l’altro nei propri specchietti, allo scopo di rintuzzare ...