F1 | a Singapore la Ferrari torna a vincere dopo 434 giorni e 25 Gran Premi di digiuno!

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Una resurrezione tanto prepotente quanto improvvisa, quella dellata aun434e 25 delusioni consecutive. Difatti il trionfo di Carlos Sainz aè il primo dal 10 luglio 2022, domenica nella quale Charles Leclerc si era imposto a Spielberg. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora, ma alfine la Scuderia di Maranello può nuovamente festeggiare. Dal canto suo lo spagnolo si è fregiato della seconda affermazione della carriera. La prima, giunta a Silverstone la settimana precedente rispetto a quella appena citata di Leclerc in Austria, era stata macchiata dalle polemiche per una scelta strategica che aveva paradossalmente privilegiato l’iberico, in quel momento secondo, a discapito del monegasco, ...