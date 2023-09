... il grande ex della gara, in prestito dal. Assente a sorpresa Di Gregorio, in tribuna, gioca il secondo portiere Sorrentino. LE STATISTICHE Ilha perso le ultime due partite casalinghe di ...SottilCLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 12, Juventus* 10,* 9, Lecce 7, Napoli* 7, Atalanta 6, Verona 6, Genoa* 4, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Lazio* 3, Sassuolo 3,3, ...... qualche partita nel precampionato per ambientarsi, prove generali contro ilalla prima di campionato, poi da Cagliari in avanti, tre partite, un assist e due reti, l'ultima strepitosa al...

Ex Milan, Monza targa per Berlusconi: “Sempre con noi” | (Foto) Pianeta Milan

Inter - Milan, Frattesi come Totti: provoca gli avversari con le quattro dita Monza-News

Ora tutti conoscono questo Monza che ha fatto 52 punti nell'ultima Serie A ... Infine l'ex dirigente del Milan ha commentato la sconfitta di ieri dei rossoneri contro l'Inter: "Se ho visto il derbydal trionfo per 5-1 nel derby dell'Inter sul Milan e dal pareggio per 2-2 tra Genoa e Napoli, prosegue oggi con altre 5 partite. Nel lunch match Cagliari e Udinese non sono andate oltre lo 0-0. Alle ...