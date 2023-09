Everton-Arsenal domenica 17 settembre 2023 ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 17 settembre 2023) Dieci punti in classifica per l’che prima della sosta per le nazionali ha ottenuto un’importante vittoria contro il Manchester United, solo uno per unche invece ha tolto lo zero dalla casella punti fatti pareggiando a Bramall Lane il 2scorso. La squadra di Sean Dyche ha avuto anche un po’ di InfoBetting: Scommesse Sportive e