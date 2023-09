Europei volley 2023 | Italia d’argento De Giorgi | “Medaglia frutto della fatica | la Polonia ha meritato”

(Di domenica 17 settembre 2023) Ferdinando De, ct dell’Italmaschile, ha parlato dopo la finale deglipersa dagli Azzurri in tre set contro la. Una sconfitta piuttosto netta, al termine di un match in cui gli uomini di Grbic si sono dimostrati superiori in più fondamentali. “Oggi abbiamo incontrato un avversario degno, guardo questae vedo tanta. Bisogna dare valore alle cose che si fanno – spiega De– Laha fatto un grandissimo percorso, oggi ci ha messo in grande difficoltà e dobbiamo dare i giusti meriti ai nostri avversari. Noi purtroppo non siamo riusciti a giocarci le nostre carte, abbiamo cercato di allungare la partita ma non c’è stato modo.” In ogni caso è arrivata ...

L'Italia ha perso la finale deglidimaschile 2023 contro la Polonia. Ma i ragazzi e Fefè De Giorgi vanno solo ...maschile, finale. Roma, ore 21 ITALIA 0 20 21 23 POLONIA 3 25 25 25 L'Italia l'ha sentita troppo: è entrata in partita a tratti mentre la Polonia non ci è uscita praticamente ...Spazio anche alle Nazionali di, maschile e femminile, impegnate negli. In pedana campioni italiani come Gregorio Paltrinieri, Marcell Jacobs, Gian Marco Tamberi e Paola Egonu. Le gare ...Fissa la medaglia d'argento il Ct De Giorgi al termine del match perso contro la Polonia davanti ai 10mila del PalaEur e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ' La guardo perché dentro c'è ...

LIVE Finale Europei volley: Italia-Polonia 0-3, rivincita polacca, azzurri d’argento La Gazzetta dello Sport

Italia Polonia 0-3, gli azzurri perdono la finale degli Europei di Volley. La Cronaca 20-25, 21-25, 23-25 Corriere della Sera

Il cammino delle azzurre verso le Olimpiadi è già cominciato: dopo l'esordio con la Corea del Sud battuta per 3-0 l'Italia del volley affronterà la Slovenia ... Un vero e proprio riscatto necessario ...Finisce 3-0 per la Polonia, portando l’oro per la quest’ultima e l’argento per l’Italia. Ieri si è svolta infatti la finale europea di pallavolo maschile al PalaLottomatica di Roma al quale era ...L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale ha perso la Finale contro la Polonia andata in scena al PalaEur di Roma. I Campioni del Mondo ...